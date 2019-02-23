شكرا لقرائتكم قائمة الأهلي لمباراة الجونة..ظهور شوبير وعودة رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تتوجه اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام عصر غد الأحد في الجولة الـ24 في بطولة الدوري العام.



وضمت القائمة كلاً من: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وسعد سمير وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وعمرو السولية وهشام محمد، وحمدي فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحي ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وجيرالدو.

وعاد رمضان صبحي لقائمة الاهلي بعدما غاب عن مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري للإيقاف.