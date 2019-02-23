شكرا لقرائتكم أبو ريدة: لابد أن ننهي مسابقة الكأس قبل نهاية يونيو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس هانى ابوريدة رئيس اتحاد الكرة ان مجلس الجبلاية لابد ان ينهى كأس مصر قبل 30 يونيو المقبل لتحديد البطل والوصيف لارسالهما للاتحاد الافريقى لكرة القدم بسبب المشاركة فى الكونفيدرالية . وتابع ابوريدة أن هناك مشكلة ستواجه الكرة المصرية فى حال عدم انتهاء كاس مصر فى اواخر يونيو وخاصة فى ظل انتهاء الدورى بعد بطولة الامم الافريقية ومن الصعب عدم تحديد الفرق المشاركة فى دورى ابطال افريقيا والكونفيدرالية لما بعد 30 يونيو.

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