شكرا لقرائتكم ميلان يقلص الفارق مع إنتر.. وبيونتك يهز الشباك مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز ميلان موقعه في المركز الرابع وشدد الخناق على جاره الإنتر صاحب المركز الثالث بفوزه الصريح على ضيفه إمبولي 3 - صفر يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 45 نقطة وبات على بعد نقطة واحدة من إنتر ميلان الذي يلعب يوم الأحد في ضيافة فيورنتينا العنيد. وسيطر ميلان على مجريات اللقاء، لكن الدفاع المكثف الذي اعتمده الضيف منع صاحب الأرض من زيارة شباكه في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، لم يستطع إمبولي الصمود كثيرا، واهتزت شباكه لأول مرة عبر البولندي كريستوف بيونتك الذي تابع بيسراه كرة من التركي هاكان (49)، رافعا رصيده إلى 18 هدفا بفارق هدف واحد عن متصدر قائمة الهدافين نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو. وبعد دقيقتين، أضاف الدولي العاجي فرانك كييسيه الهدف الثاني بعد أن استثمر كرة بينية من الإسباني صامويل كاستييخو وضعها بيمناه في قلب الشبكة (51).

وعزز كاستييخو غلة فريقه بالهدف الثالث بعدما تابع بيسراه كرة وصلته من عرضية أندريا كونتي (67). وسجل فابيو بوريني هدفا رابعا (78) ألغته تقنية المساعدة بالفيديو التي أظهرته في موقف تسلل.