شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الإسماعيلى يتعادل مع شبيبة القبائل الجزائرى بهدف محمد بركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى منافسه شبيبة قسنطينة الجزائرى اليوم، السبت، فى ثالث جولات مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتعد مباراة الإسماعيلى مع شبيبة القبائل الجزائرى فى ذهاب الدور النهائى لكأس الكونفدرالية عام 2000 هى الأبرز للدراويش فى المواجهات الجزائرية، والتى أقيمت 17 نوفمبر لعام 2000 ووسط حضور أكثر من 20 ألف مشجع.

ونجح نادى الشبيبة فى الخروج أمام الإسماعيلى بتعادل إيجابى بنتيجة هدف لكل فريق، سجل للإسماعيلى محمد بركات من ركلة جزاء فى الدقيقة 16 نجح فى صنعها النيجيرى جون أوتاكا من مهارة فردية.

فيما أحرز المدافع "بن زحلان" هدف التعادل للفريق الجزائرى فى الدقيقة 27 من تسديدة ضعيفة من مسافة 40 ياردة أخطأ فى تقديرها الحارس محمد صبحى.

المباراة شهدت توترا بين اللاعبين خاصة بعد احتساب ركلة الجزاء للإسماعيلى حيث تم إيقاف المباراة أكثر من مرة بسبب اعترضات الجهاز الفنى ولاعبى الفريق الجزائرى على قرارات الحكم التونسى هشام جوريت، كما قام الحكم بأشهار البطاقة الحمراء للاعب الفريق الجزائرى بلقائد، محمد بركات وجون أوتاكا وممادو كيتا أهدروا أكثر من أربعة فرص محققة.