الأهلي يستبعد 16 لاعباً من مواجهة الجونة أبرزهم الشناوى وصلاح محسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، 16 لاعباً من قائمة الفريق لمواجهة الجونة غداً، الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
واستبعد لاسارتى كلا من: حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوى بسبب الإصابة، وأحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد علاء وباسم على وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودى وصلاح محسن ومحمود وحيد.
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