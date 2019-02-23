سيدومير & لافانى.. مواجهة بلجيكية فرنسية على الأراضى المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة خاصة تجمع البلجيكى من أصل مقدونى سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، أمام الفرنسى دينيس لافانى المدير الفنى لشباب قسنطينة. ويحل الفريق الجزائرى ضيفاً على الدراويش فى السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا. - سيدومير قاد الدراويش فى 9 مباريات حقق خلالها الفوز فى أربع مباريات (المقاولون وبتروجيت والاتحاد والنجوم) وتعادل فى مباراتين (الداخلية والمقاصة) وخسر ثلاث مواجهات (القطن – مازيمبى – الأفريقى) بدورى الأبطال. - حصد المدرب البلجيكى 14 نقطة منذ توليه المهمة (64) يوما. -لافانى قاد قسنطينة حتى الآن فى 12 مباراة حقق خلالها الفوز فى 10 مباريات (بلعباس - بجاية – بلدية الرويسات – مازيمبى “دورى الأبطال” – أبوعريج – الأفريقى “دورى الأبطال” – نصر حسين داى – الاتحاد الأخضرية -فيبرز مباراتين “دورى الأبطال”) وتعادل فى لقاء (عين مليلة) وخسر مثله (باردو) ليجمع 31 نقطة.

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