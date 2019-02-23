شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. ماذا فعل الإسماعيلى فى 20 مباراة مع الأندية الجزائرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مباراة من العيار الثقيل تجمع الإسماعيلى أمام شباب قسنطينة الجزائرى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا الساعة 6 مساء السبت على استاد برج العرب.

خاض الإسماعيلى 20 مباراة رسمية أمام الفرق الجزائرية بواقع 8 مباريات فى بطولات أفريقيا أمام 3 أندية جزائرية.

لعب أربع مباريات أمام شبيبة القبائل، ومباراتين أمام مولودية وهران، ومثلهما أمام مولودية قسنطينة، كما خاض الدراويش 12 مباراة فى البطولات العربية أمام خمسة أندية جزائرية.

خاض الإسماعيلى 8مباريات أمام الفرق الجزائرية بالبطولات الأفريقية..

- فاز فى 2

- تعادل فى 3

- خسر 3

- سجل 3 أهداف

- تلقت شباكه 4 أهداف

لعب 12مباراة أمام الفرق الجزائرية بالبطولات العربية

- فاز فى 4

- تعادل فى 8

- خسر مرتين بركلات الترجيح أمام أهلى بوعريج واتحاد العاصمة

- سجل 17 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف