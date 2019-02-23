شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم رمضان صبحى والشيخ وشوبير لقائمة مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق التى تتوجه اليوم، السبت، إلى الغردقة للمبيت استعداداً لمواجهة الجونة التى تقام عصر غد، الأحد، فى الجولة الـ24 ببطولة الدورى العام.

وضمت قائمة الأهلى كلاً من: شريف إكرامى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، وسعد سمير، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، وعلى معلول، وعمرو السولية، وهشام محمد، وحمدى فتحى ومحمد هانى ورامى ربيعة وناصر ماهر وكريم نيدفيد ورمضان صبحى ومروان محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجونيور أجايى وجيرالدو.