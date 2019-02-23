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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصل بورسعيد لحضور ختام بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى ديوان عام محافظة بورسعيد وكان فى استقباله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ختام فعاليات بطولة البحر المتوسط للناشئين لكرة اليد والتي استضافها بورسعيد خلال الفترة من 17 الي 23 فبراير 2019.
جدير بالذكر بأن يشارك فى البطولة 12 فريق هم: "فرنسا – تركيا – مونتنجرو – إيطاليا – رومانيا – تونس – المغرب – الجزائر – اليونان – المملكة العربية السعودية – الامارات العربية المتحدة – مصر".
اشرف صبحى ومحافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد يستقبل وزير الرياضة
وزير الرياضة
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