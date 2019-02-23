انت الان تتابع لماذا لن يحضر الأهلي الجمعية العمومية لاتحاد الكرة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن النادي الأهلي لن يحضر الجمعية العمومية للجبلاية اليوم، وقال شوبير في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن النادي الأحمر لن يحضر بعدما قرر مقاطعة كل ما يخص اتحاد الكرة الفترة المقبلة، حيث أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب، عدم المشاركة في أي اجتماعات كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة، وقال في بيان أصدره يوم التاسع من الشهر الجاري، إن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» والاتحاد الدولي «فيفا» والميثاق الأوليمبي، هي الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة.

وأوضح الأهلي في بيانه، أن مقاطعة اجتماعات الجبلاية الرسمية والودية، بسبب انتهاك اتحاد الكرة للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزات رئيس الزمالك «الموقوف قانونًا» بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية. وتقام