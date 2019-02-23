شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبوريدة: لا صراع مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، على أنه لا يوجد أزمة أو صراع مع الأهلي، قائلًا إن علاقته جيدة مع محمود الخطيب والنادي الأهلي، وإن اتحاد الكرة ينظم بطولة الدوري بالصورة التي يتم الاستقرار عليها وتناسب الجميع.
ولفت «أبوريدة»، في تصريحات أثناء تكريمه فى منتدى الإسكندرية، بحضور هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، إلى أن الموسم الحالي «موسم استثنائي»، نظرًا لتلاحم الموسمين بدوري الأبطال الأفريقي، بالإضافة إلى استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية، لذلك يجب قبل يوم 30 يونيو المقبل أن نحدد بطل الدوري، وباقي المراكز للمشاركة في بطولات أفريقيا، وأن المشاركة في البطولة العربية كان قرارًا لصالح الأندية والدولة والأمة العربية.
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