شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوريدة»: لن يُسمح بمشاركة فريق في أكثر من بطولة.. إما البطولة الأفريقية أو العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، على عدم السماح لأي نادي بالاشتراك في بطولتين خارجيتين بداية من العام المقبل.

وقال «أبوريدة»: «من سيلعب في بطولات أفريقيا لن يلعب عربياً، لأن الاتحاد يسعي دائما لمساندة الأهلي والزمالك وباقي الأندية، وحتى يكون لدينا منتخب قوي».

وأضاف «أبوريدة»، في تصريحات أثناء تكريمه في منتدى الإسكندرية، بحضور هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، أنه لا يمكن أن نغفل دور وقدرة اتحاد الكرة على التعامل مع أي مشكلة أو أزمة تمر بها الكرة المصرية.

وأكد: «نقف على مسافة واحدة من كل الأندية بلا استثناء، وهناك أكثر من سيناريو لحل الأزمة بشأن مواعيد مباريات الدوري العام، ونستمع لكل الأراء، وجميع المشاكل والأزمات الأخيرة نحاول حلها مع الأندية بجلسات خاصة».