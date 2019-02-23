ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم السبت في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمباراة بيترو أتليتكو الأنجولي غداً الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات فى الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع الفنى للمباراة اليوم داخل أحد الفنادق، وسيمثل الزمالك فى الاجتماع أيمن حافظ، المنسق العام، وأحمد زاهر، المدير الإدارى، ومعه إدارى الفريق الكينى، ومراقب المباراة، وطاقم التحكيم، ومسئول عن الأمن.

وعمل الجهاز الفنى خلال التدريبات الأخيرة على تدريب اللاعبين على لعب الكرة الهجومية مع التأمين الدفاعى، كما شهدت التدريبات تخصيص «جروس» فقرات خاصة لأكثر من لاعب، ولعب الكرة من لمسة واحدة وإتقان العرضيات بعدما شهدت المباراة الأخيرة العديد من السلبيات.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بترو اتليتكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.