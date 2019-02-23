شكرا لقرائتكم سحب تنظيم كأس العالم تحت 17 عاماً من بيرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، السبت، سحب تنظيم بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً المحدد لها العام الحالي من بيرو.

وكتب "فيفا" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "مجلس فيفا يقرر أن كأس العالم تحت 17 سنة 2019 لن تقام في بيرو بناء على الزيارات الميدانية، على أن يتم تقييم البدائل وسيعلن عنها بوقت مناسب".

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في الصيف الماضي عن حصول بيرو على حقوق تنظيم كأس العالم للشباب تحت 17 عام بنهاية الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا هو بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً التي أقيمت قبل عامين فى الهند على حساب اسبانيا.