شكرا لقرائتكم مران الأهلي..لاسارتي يجتمع بأحمد فتحي وصراع مُثير بين رمضان وناصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مطولة مع أحمد فتحي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمباراة الجونة التي تقام غدا في إطار مباريات الأسبوع 24 في بطولة الدوري العام.

وتحدث لاسارتي، مع فتحي، على انفراد، وذلك في اطار الأسلوب الذي يتبعه المدرب الأورجواياني مع اللاعبين لتجهيزهم معنويا ونفسيا إلى جانب التدريبات البدنية والخططية. علي جانب آخر، انتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.