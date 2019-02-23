شكرا لقرائتكم مران الأهلي..لاسارتي يجتمع بأحمد فتحي وصراع مُثير بين رمضان وناصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مطولة مع أحمد فتحي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش في ختام استعدادات الفريق لمباراة الجونة التي تقام غدا في إطار مباريات الأسبوع 24 في بطولة الدوري العام.
وتحدث لاسارتي، مع فتحي، على انفراد، وذلك في اطار الأسلوب الذي يتبعه المدرب الأورجواياني مع اللاعبين لتجهيزهم معنويا ونفسيا إلى جانب التدريبات البدنية والخططية.
علي جانب آخر، انتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
وكان صلاح محسن، قد اكتفى بجلسة في الجيم خلال مران الفريق أمس .
في سياق جديد، خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، فقرة للتسديد على المرمى، خلال مران الفريق الأحمر اليوم السبت، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وشارك في هذه الفقرة الثنائي رمضان صبحي وناصر ماهر، وهي الفقرة التي اشرف عليها محمد يوسف مدرب الفريق.
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