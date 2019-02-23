شكرا لقرائتكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 23 / 2 / 2019 قلق من إيقاف راموس مباراتين من يويفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أصبح مهددًا بالغياب عن الملكى فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تخطى أياكس فى إياب دور الـ16.

وتلقى راموس بطاقة صفراء أمام أياكس فى مباراة الذهاب ليتأكد غيابه عن مواجهة الإياب لكن الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا حول تلك البطاقة حيث تم اتهام المدافع المخضرم بتعمد الحصول عليها للغياب عن لقاء الإياب.

وتنص اللوائح علي أن اللاعب يغيب مباراة واحدة حال حصوله علي الإنذار الثاني، بينما يغيب مباراتين حال تعمد حصوله علي الإنذار، وهو ما يعني أن راموس مهدد بالغياب عن لقاء الإياب أمام أياكس ومباراة الذهاب في ربع النهائي حال صعود الريال

ونشرت صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد تقريرا صباح اليوم يؤكد أن راموس قد يغيب لمدة مباراتين وليس مباراة واحدة فقط، بعدما أصدر يويفا قرارا بشأن جيوفرى كوندوجبيا لاعب فالنسيا والذى تعرض لعقوبة الإيقاف مباراتين لتلقى بطاقة صفراء عن قصد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أياكس أمستردام يوم 5 مارس المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، وكا نالملكى قد تغلب على العملاق الهولندى وسط جماهيره بنتيجة 2/1.

من ناحية أخرى، تحدثت صحيفة "ماركا" عن علاقة حرمان تشيلسي من التعاقدات حتى صيف 2020 بصفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد المحتملة من النادى اللندنى إلى الملكى.

وقالت الصحيفة أن هازارد لن يرحل بأى ثمن عن تشيلسى فى الصيف المقبل، وهو أمر لا يقلق مسئولي ريال مدريد خاصة بعد تطور مستوى البرازيلي فينيسيوس جونيور، وأشارت إلى أن النادى سينتظر حتى الصيف المقبل، لمعرفة نتيجة الاستئناف الذى سيتقدم به تشيلسي لإنهاء العقوبة، كما سيستفيد فى تلك الحالة من تخفيض سعر هازارد الذى سيخوض موسمه الأخير مع البلوز كما حدث مع تيبو كورتوا الصيف الماضي.