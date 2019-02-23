شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يظهر بزيه التقليدى أمام "أزرق" بترو أتلتيكو فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر ظهور الزمالك بزيه التقليدى فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر لها غداً الأحد، على ملعب برج العرب فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

فيما يظهر بترو أتلتيكو الأنجولى بالزرق الأزرق ويرتدى حارس مرماه الزى الأسود، فيما يرتدى حارس مرمى الزمالك الزى الأخضر فى المباراة التى ستجمع الفريقين غداً، وشهد الاجتماع الفنى التأكيد على ألوان الفريقين التى تم الاستقرار عليها.

ويتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية، التى يحتل صدارتها نصر حسين داى الجزائرى بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط، وفى المؤخرة الفريق الأبيض بنقطة وحيدة.