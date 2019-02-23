شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة زياد السيسى أمام بطل إيران 15/ 12 فى دور الـ64 بالجائزة الكبرى للسيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر زياد السيسى، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح السيف، أمام بطل إيران بنتيجة 15 / 12 فى دور الـ64 ببطولة الجائزة الكبرى للسلاح التى تستضيفها مصر فى استاد القاهرة. جاء تأهل زياد السيسى إلى دور الـ64 بالفوز على الأرجنتينى باسكال دى تيلا بنتيجة 15 /11 فى دور الـ128. وتقام اليوم الأدوارالتمهيدية للسيدات وخروج المغلوب، فيما يقام حفل الافتتاح فى الخامسة والنصف مساء وتختتم البطولة بنهائيات السيدات غد الأحد.

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