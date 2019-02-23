شكرا لقرائتكم خبر عن الدويتوهات تغزو مران الأهلي وفقرة ترفيهية بقيادة الشحات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على فيس بوك صوراً من مران الفريق الأحمر اليوم بالتتش، حيث يستعد الفريق لمواجهة الجونة بمنافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام.

وشهد مران الأهلي جلسة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق مع أحمد حمودى صانع ألعاب المارد الأحمر، والذى ابتعد عن المشاركة فى المباريات الأخير، كما شارك حسام عاشور وحسين الشحات فى مسابقة بالكرة على هامش المران.

وظهرت الثنائيات فى مران القلعة الحمراء، وظهر جونيور أجايى يوجه النصائح لصالح جمعة، كما ظهرت ثنائية بين باسم على وسعد سمير، وأخيراً محمد الشناوى ومحمد نجيب .

ويستضيف الجونة النادى الأهلي بمنافسات الجولة 24، والتى تقام غداً الأحد فى تمام الرابعة عصراً.



اجايى وصالح



الشحات وعاشور



حمودي



سعد سمير و باسم علي



محمد هاني