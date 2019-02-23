شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد إصابة محمد الشناوى فى العضلة الضامة وتضاؤل فرص لحاقه بمباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرص محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى اللحاق بمباراة فريقه غداً أمام الجونة بسبب الإصابة.

وتجددت شكوى الحارس من الإصابة بإجهاد فى العضلة الضامة، وغاب عن مران فريقه الجماعى اليوم السبت.

وخاض الشناوى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب على هامش مران الأهلى اليوم، السبت، والذى أقيم على ملعب التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة فى الرابعة عصر غد الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.