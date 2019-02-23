شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تدعم أفرع الاتحادات الرياضية بمليون و638 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم 164 فرعاً تابعين للاتحادات الرياضية بمبلغ مليون و638 ألف جنيه قيمة الدعم المالى السنوى المخصص من الوزارة لفروع الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية.

ويوجه الدعم بواقع مليون و443 ألفا و500 جنيه لـ13 اتحادا أوليمبيا بإجمالى 138 لجنة فرع، وتتمثل الاتحادات فى "الملاكمة، الجودو، رفع الأثقال، السباحة، الخماسى الحديث، ألعاب القوى، التنس الأرضى، التجديف، التايكوندو، المصارعة، الكرة الطائرة، الشراع والانزلاق على الماء، الكاى والكياك".

كما تم دعم ثلاثة اتحادات غير أولمبية بمبلغ 194 ألفا و500 جنيه لـ26 لجنة فرع ممثلة عن اتحادات "الخماسية (البنتابول) – الغوص والإنقاذ – كمال الأجسام).

يأتى ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى دعم الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها وأنشطتها وخططها التدريبية للاعبى مصر، وقيام أفرع الاتحادات بتنظيم البطولات العربية والأفريقية والدولية بالتعاون مع الاتحادات، وإقامة الدورات التدريبية للحكام والمدربين والإداريين بكل فرع فى ضوء الحرص على تطوير المنظومة الرياضية.