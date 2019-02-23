شكرا لقرائتكم خبر عن قبل صدام الإسماعيلى.. ماذا فعل قسنطينة فى المواجهة الأولى مع المقاصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى منافسه شباب قسنطينة فى السادسة من مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى ثالث جولات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتعد مواجهة الدراويش الثانية فقط لقسنطينة مع نادٍ مصرى، فى بطولات أفريقيا، حيث سبق للفريق الجزائرى مواجهة المقاصة، فى دور الـ16 الأول لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية عام 2016.

أقيمت مباراة الذهاب فى الجزائر، وفاز شباب قسنطينة حينها بهدف نظيف، أحرزه مراد مغنى وغاب فيها دونجا لاعب المقاصة وقتها، بسبب الإيقاف، قبل أن يشارك فى لقاء الإياب الذى شهد انتصار المقاصة (3-1)، ليعبر إلى الدور التالى، وأحرز الأهداف الثلاثى نانا بوكو، وحسنى فتحى، وميدو جابر، بينما سجل للضيوف باولن فوافى، قبل انتقاله للفريق الفيومى.

وكان يقود المقاصة حينها إيهاب جلال، المدرب الحالى للمصرى فى المباراة التى أقيمت بالفيوم وسط حضور أكثر من 3 آلاف مشجع.