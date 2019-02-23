551دقيقة أفريقية تدعم الظهور الأول لـ عـبدالخالق مع الإسماعيلى أمام قسنطينة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأمل إبراهيم عبد الخالق، لاعب ارتكاز الإسماعيلى، فى المشاركة بلقاء شباب قسنطينة المقرر له اليوم، السبت، فى الجولة الثالثة من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وكان الإسماعيلى قد استعاد خدمات اللاعب خلال الميركاتو المنقضى بعد تجربة الإعارة ضمن صفوف حرس الحدود.
ولم يسبق لعبد الخالق، الذى لعب 7 مباريات بدورى الأبطال مع فريقى الزمالك وسموحة، المشاركة من قبل ضد أى فريق جزائرى بتلك البطولة.
وشارك من قبل بقميص سموحة فى خمس مباريات أمام فرق “أنيمبا (مباراتين) وليوبار والمغرب التطوانى ومازيمبى” فى موسم 2014-2015، كما شارك فى موسم 2015-2016 بقميص نادى الزمالك فى مباراتى أنيمبا وصن داونز.
وبلغت نسبة الدقائق التى لعبها فى تلك البطولة حتى الآن 551 دقيقة.
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