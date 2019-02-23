شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن بطل الاسكواش يحتفل بعيد ميلاده الـ31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل البطل المصرى طارق مؤمن، لاعب نادى الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، اليوم السبت بعيد ميلاده رقم 31، حيث ولد مؤمن فى القاهرة عام 1988.

وكان البطل المصرى قد تقدم فى التصنيف العالمى لشهر فبراير إلى المركز الثالث متخلياً عن المركز الرابع، بعد تتويجه ببطولة سى سى أى الدولية المفتوحة، ويقدم مؤمن عروضاً قوية منذ انطلاق الموسم الجارى.

وحصد طارق مؤمن على العديد من البطولات في مسيرته الاحترافية بلعبة الاسكواش، حيث توج ببطولة ماكاو المفتوحة في الصين عام 2014، بطولة كولومبيا المفتوحة للاسكواش عام 2012، ماليزيا المفتوحة عام 2012 بعد الفوز على محمد الشوربجي المصنف الول عالمياً في المباراة النهائية عام 2012 .

كما حصد طارق مؤمن وصافة العديد من البطولات مثل بطولة الأبطال عام 2018، قطر كلاسيك عام 2017، هيوستن عام 2017، السويد المفتوحة عام 2016، كأس جراسهوبر عام 2014، ماليزيا المفتوحة عامي 2010 و 2013، بطولة العالم لفرق الاسكواش عام 2013.

طارق مؤمن متزوج من البطلة رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ويستعد الثنائى للمشاركة في بطولة العالم بشيكاغو والتي تنطلق منافساتها مساء اليوم .