شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ مبكراً مفاوضات تمديد عقد وليد أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو الأهلى مبكراً مفاوضات تمديد عقد المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، لمدة موسمين إضافيين، رغم استمرار عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الجارى.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بدأ بالفعل جس نبض المهاجم المغربى حول طلباته لتمديد عقده، إلا أن اللاعب الدولى طلب تأجيل المفاوضات إلى بعد تعافيه من الإصابة التى يعانى منها حالياً وتحرمه من المشاركة مع الفريق الأحمر.

ونجح الأهلي فى تمديد عقود أكثر من لاعب، على رأسهم التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجايى وعمرو السولية وكريم نيدفيد.