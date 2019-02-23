تشكيل الاسماعيلي المتوقع لقسنطينة .. هاشم يعوض طه وريتشارد بجوار مجدي في الدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

استقر البلجيكي سيدومير يانوفيسكى المدير الفني للأسماعيلي على تشكيل فريقه الذى يواجه شباب قسنطينة الجزائري، فى الساعة السادسة من مساء اليوم، السبت ، باستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيرى.

ويجري سيدومير تغيرين اضراريين فى دفاع الفريق الأصفر عن التشكيل الأخير أمام نجوم المستقبل بالدوري لغياب باهر المحمدي قلب الدفاع وطارق طه الظهير الأيسر بسبب الإيقاف .

وقرر المدرب البلحيكي الاستعانة بمحمد هاشم فى مركز الظهير الأيسر و الغاني ريتشارد بافور فى قلب الدفاع.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسئولي الإسماعيلي أمس،الجمعة، بإيقاف طارق طه، ظهير أيسر الفريق بعد حصوله على إنذار ثاني في لقاء الأفريقي التونسي وقفًا لتقرير الحكم الكاميروني.

وتظلّم الإسماعيلي على هذا القرار خاصة أن الحكم أخطأ بعد منح طارق طه بطاقة صفراء إلا أن اللاعب الذى ارتكب الخطأ وتسبب في ركلة الجزاء هو قلب الدفاع الغاني ريتشارد بافور.

ومن المنتظر أن يبدأ الاسماعيلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد فوزي.

الدفاع : أسامة إبراهيم، ريتشارد بافور ، محمد مجدي ، محمد هاشم.

وسط الملعب: محمد صادق ، محمود عبد العاطي "دونجا" ، محمود متولي.

الوسط المهاجم : كريم بامبو ، عبد الرحمن مجدي.

الهجوم : شيلونجو.