ليغا سوا.. بيريز وخسارة 2 ليفاندوفيسكي!

بالتأكيد ندم كبير يعاني منه كل من ينتمي إلى ريال مدريد في الوقت الحالي كلما تابع مواجهة للروزنيري ميلان في الدوري الأيطالي.

تألق البولندي بيونتيك الملقب بروبيرت ليفاندوفيسكي الجديد في بلاده لا يتوقف مع فريقه الجديد ميلان والذي انضم لصفوفه مقابل 35 مليون يورو فقط في يناير الماضي قادما من صفوف نادي جنوى.

ريال مدريد استفسر من جنوى بالفعل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية عن سعر اللاعب لكنه في النهاية قرر الاعتماد من جديد على خدمات المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة والاعتماد عليه لاسيما عقب تألقه في الموسم الحالي بل والسنوات المقبلة.

ريال مدريد من قبل رفض التعاقد مع لويس سواريز من صفوف ليفربول لينضم الى برشلونة كما أخفق في ضم روبيرت ليفاندوفيسكي عندما كان في صفوف بوروسيا دورتموند لينتقل الى بايرن ميونيخ كل ذلك بسبب الاعجاب الشديد من بيريز بالديك الفرنسي الذي يلعب تارة بشكل جيد ثم يختفي لفترات طويلة ومن دون شك فإن الندم لن ينفع بيريز والمدرديستا في حال الخروج من الموسم الحالي خالي الوفاض بسبب اقتناع الرئيس بكون بنزيمة هو أفضل مهاجم في العالم بالوقت الحالي.