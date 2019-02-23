تفاصيل جلسة لاسارتي وأحمد فتحي قبل لقاء الجونة

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأحمر على هامش مران الفريق اليوم السبت والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وحرص لاسارتي خلال هذه الجلسة على الاطمئنان على فتحي، والذي تعافى من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية أبعدته عن الفريق الأحمر لمدة تقترب من الشهرين، ومدى جاهزيته لمباراة الغد أمام الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الرابعة من مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.