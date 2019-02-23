الدوري الألماني: بايرن لمطاردة دورتموند على الصدارة

بعد 5 مباريات في مختلف البطولات بلا أي انتصار، يتطلع بروسيا دورتموند إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) في ظل المطاردة القوية من منافسه التقليدي العنيد بايرن ميونخ الذي، استعاد اتزانه في الآونة الأخيرة وعاد بقوة للمسار الصحيح في رحلة الدفاع عن اللقب.

واشتعلت المنافسة على لقب البوندسليجا في الآونة الأخيرة مع تعثر دورتموند وانتفاضة بايرن.

ولهذا، يخوض الفريقان فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة بمعنويات متباينة خاصة وأن بايرن قلص الفارق مع دورتموند المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط ليشدد عليه الخناق.

ويستطيع بايرن مزاحمة دورتموند في الصدارة لمدة 24 ساعة على الأقل، إذا تغلب على هيرتا برلين اليوم السبت في هذه الجولة، التي تشهد مباراة دورتموند مع باير ليفركوزن غداً الأحد.

ولم تعد أهداف مهاجم دورتموند، الإسباني باكو ألكاسير بنفس الانسيابية والوفرة التي كانت عليها في النصف الأول من الموسم، مما يعني أن إصابة قائد الفريق مارككو ريوس أكثر خطورة على الفريق.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ألكاسير ولوكاس بيزتشيك مع دورتموند في مباراة ليفركوزن، بسبب الإصابات فيما يستعيد الفريق لاعبه مانويل أكانجي.

وتمثل المباراة أمام ليفركوزن اختباراً صعباً لدورتموند، خاصة مع إسناد تدريب ليفركوزن مؤخراً إلى المدرب بيتر بوش، الذي كانت له فترة قصيرة وكارثية في تدريب دورتموند بداية الموسم الماضي.

وتحت قيادة الهولندي بوش، قدم ليفركوزن مسيرة رائعة منذ بداية النصف الثاني من الموسم الحالي، إذ حقق الفوز في أربع من المباريات الخمس التي خاضها في البوندسليغا بعد انتهاء عطلة الشتاء وحتى الآن، وكان من بينها الفوز 3-1 على بايرن ميونخ.

وكانت هذه الهزيمة هي الوحيدة لبايرن في آخر 15 مباراة خاضها الفريق في كل البطولات، إذ شهدت الفترة الماضية انتفاضة قوية للفريق.

ويسعى بايرن إلى تمديد مسلسل تتويجه المتتالية بلقب البوندسليغا إلى سبعة مواسم متتالية، ليعزز بهذا الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه حالياً من خلال تتويجه باللقب في المواسم الستة الماضية.

وللمرة الأولى، في هذه السلسلة، يكون بايرن هو الفريق الذي يسعى لمطاردة المتصدر، إذ كان الفريق دائماً في وضع الصدارة بالمواسم الماضية.