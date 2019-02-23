لاسارتي يعقد جلسة مطولة مع أحمد فتحي

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لاسارتي مدرب الأهليكتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع أحمد فتحي، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش فيختام استعدادات الفريق لمباراة الجونة التي تقام غدا في إطار مباريات الأسبوع 24 في بطولة الدوري العام.
وتحدث لاسارتي، مع فتحي، على انفراد، وذلك في اطار الأسلوب الذي يتبعه المدرب الأورجواياني مع اللاعبين لتجهيزهم معنويا ونفسيا إلى جانب التدريبات البدنية والخططية.
وأدى الأهلي مرانه الأخير ظهر اليوم على ملعب التتش، قبل السفر إلي الغردقة للمبيت استعدادا لمواجهة الجونة.
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