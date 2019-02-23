صلاح محسن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق

صلاح محسن مهاجم الأهلي

كتب ـ محمد اللاهوني ورامي جمال

انتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير

الفني للفريق.وكان صلاح محسن، قد اكتفى بجلسة في الجيم خلال مران الفريق أمس .ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة التي تقام عصر غد بالغردقة في إطار مباريات الجولة 24 في بطولة الدوري العام.وأدى الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش ظهر اليوم ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء قبل السفر إلى الغردقة للمبيت بها.