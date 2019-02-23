مدرب منتخب «الأثقال» : نمتلك جيلا واعدا يستطيع حصد الألقاب العالمية والاولمبية

محمد موسى المدير الفني لرفع الاثقال

كتب: عادل يوسف

أكد محمد موسى المدير الفني لرفع الاثقال أن هناك قاعدة كبيرة من الأجيال الواعدة فى اللعبة القادرة على مواصلة حصد الميداليات العالمية والاولمبية لمصر.

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر انة يسعى لعودة الانجازات للاثقال من جديد خاصة وانة يمتلك عناصر متميزة من الاعبين أمثال محمد ايهاب وسارة سمير وغيرهم من الاعبين اللذين يتنافسون من أجل حصد الميداليات العالمية

والاولمبية لمصر فى المرحلة القادمة.

وطالب موسى القائمين على الرياضة بتوفير الدعم المالى للاعبين من أجل تحفيزهم على حصد البطولات الدولية التي يشاركون بها وتحقيقهم للمراكز الأولى بها إضافة إلى حصد الميداليات فى أولمبياد طوكيو 2020.

وطالب المدير الفني للمنتخب الوطني المسئولين بانضمام لاعبى رفع الاثقال نموذج لبطل

الأولمبى، إضافة إلى مشروع القومى تحت إشراف الوزارة حتى تبعد الاعبين عن المشاكل التى تدور بالاتحاد حاليا وعلى الجانب الآخر طلب البطل محمد ايهاب طلبات بيسطة ومشروعة وهى أن يكون مهة معد نفسى بشكل رسمى وهو الدكتور شادى صبرى وان يكون المدللك موجودا معة أيضا والا يتم عدم التنفيذ بدعوى توفير تمن التذاكر فى البطولات وبهذا يكون الطقم الفنى معى متكامل و انا اوعد الشعب المصري بتحقيق الميدالية الذهبية في إطار ألمبياد طوكيو 2020.