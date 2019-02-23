مدرب منتخب «الأثقال» : نمتلك جيلا واعدا يستطيع حصد الألقاب العالمية والاولمبية

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أكد محمد موسى المدير الفني لرفع الاثقال أن هناك قاعدة كبيرة من الأجيال الواعدة فى اللعبة القادرة على مواصلة حصد الميداليات العالمية والاولمبية لمصر.
وشدد المدير الفني لمنتخب مصر انة يسعى لعودة الانجازات للاثقال من جديد خاصة وانة يمتلك عناصر متميزة من الاعبين أمثال محمد ايهاب وسارة سمير وغيرهم من الاعبين اللذين يتنافسون من أجل حصد الميداليات العالميةوالاولمبية لمصر فى المرحلة القادمة.
وطالب موسى القائمين على الرياضة بتوفير الدعم المالى للاعبين من أجل تحفيزهم على حصد البطولات الدولية التي يشاركون بها وتحقيقهم للمراكز الأولى بها إضافة إلى حصد الميداليات فى أولمبياد طوكيو 2020.
وطالب المدير الفني للمنتخب الوطني المسئولين بانضمام لاعبى رفع الاثقال نموذج لبطل
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