الأهلي يتجه اليوم إلى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة

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يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، إلى الغردقة للمبيت بأحد الفنادق، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها عصر غد الأحد، وذلك في إطار مواجهات الجولة 24في بطولة الدوري العام.
وأدى الأهلي مرانه الأخير ظهر اليوم علي ملعب التتش، ثم تناول اللاعبون وجبة الغداء، قبل التحرك من
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