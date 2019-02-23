الإسماعيلي يؤكد رفضه التفريط فى متولي والمحمدي

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أكد مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، عدم وجود نية للتفريط فى ثنائى الفريق محمود متولى وباهر المحمدى، مهما كانت الظروف أو الضغوط أو الإغرءات المالية.
وجاء ذلك وسط لوجود رغبة فى استعادة الفريق للتوازن والعودة للمنافسة على البطولات، خاصة بعد عودة نغمة الانتصارات للدراويش.
وكما تتمسك إدارة النادي بمجهود الثنائي وعدم وجود أى اتفاق سرى،
ويستعد الدراويش لمواجهة شباب قسنطينة الجزائري، في السادسة مساء اليوم، السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا .
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