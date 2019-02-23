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دونجا شاهدا على هزيمة قسنطينة بقميص المقاصة

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محمود دونجا لاعب الاسماعيلي
كتبت: نورهان فضل

يواجه الإسماعيلي نظيره شباب قسنطينة فى السادسة من مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب بالاسكندرية فى ثالث جولات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتعد مواجهة الدراويش، هي الثانية فقط لقسنطينة مع نادٍ مصري، في بطولات إفريقيا.

حيث سبق للفريق الجزائرى مواجهة المقاصة، في

دور الـ16 الأول لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، عام 2016 .

وكلنت قد أقيمت مباراة الذهاب في الجزائر، وفاز شباب قسنطينة حينها بهدف نظيف، أحرزه مراد مغني وغاب فيها محمود دونجا لاعب المقاصة وقتها بسبب

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الايقاف قبل أن يشارك فى لقاء الإياب الذى شهد انتصار المقاصة (3-1)، ليعبر إلى الدور التالي، وأحرز الأهداف الثلاثى نانا بوكو، وحسني فتحي، وميدو جابر، بينما سجل للضيوف باولن فوافي، قبل انتقاله للفريق الفيومي.

وكان يقود المقاصة حينها إيهاب جلال، المدرب الحالي للمصري فى المباراة التى اقيمت بالفيوم وسط حضور أكثر من 3 آلاف مشجع.

 

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