إبراهيم عبد الخالق يتطلع لأول مشاركة جزائرية بدورى الأبطال

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يتطلع إبراهيم عبدالخالق لاعب وسط فريق الإسماعيلى للمشاركة في لقاء فريقه أمام شباب قسنطينة الجزائري، والذي سيقام مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وكان الإسماعيلى قد استعاد خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتويالماضي، بعد تجربة الاعارة ضمن صفوف حرس الحدود.
ولم يسبق لعبد الخالق الذى لعب 7 مباريات بدورى الأبطال مع فريقى الزمالك وسموحة المشاركة من قبل ضد أى فريق
فقد شارك من قبل بقميص سموحة فى خمس مباريات أمام فرق “أنيمبا (مباراتين) وليوبار والمغرب التطوانى ومازيمبى” وذلك فى موسم 2014-2015.
كما شارك فى موسم 2015-2016 بقميص نادى الزمالك فى مباراتى أنيمبا وصن داونز.
وبلغت نسبة الدقائق التى لعبها فى تلك البطولة حتى الآن 551 دقيقة.
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