اونلاين | شاهد| بث مباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم السبت 23-2-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد| بث مباشر لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم السبت 23-2-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر ولايف لمباراة برشلونة وإشبيلية اليوم السبت 23-2-2019 في الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء المقرر له مساء في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل رحلتيه إلى العاصمة لخوض مباراتي الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويخوض برشلونة ثلاث مباريات خارج قواعده، ففضلاً عن لقاء إشبيلية، سيلعب مباراتي كلاسيكو على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة أمام ريال مدريد، الأولى الأربعاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا (تعادلا 1-1 ذهاباً)، والثانية السبت المقبل في الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

ولن تكون مهمة الفريق الكاتالوني سهلة في ضيافة إشبيلية الذي كان هزمه 0- على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في 23 يناير الماضي في ذهاب ربع نهائي مسابقة الكأس، قبل أن يثأر برشلونة 6-1 إياباً في 30 منه.