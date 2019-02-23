رياضة | إنطلاق منافسات الكبار ببطولة مصر الدولية للتايكوندو G2

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنطلاق منافسات الكبار ببطولة مصر الدولية للتايكوندو G2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صباح اليوم السبت منافسات الكبار ببطولة مصر للتايكوندو G2 المقامة في الفترة من ٢١ إلى ٢٤ فبراير بالغردقة. و كانت منافسات البطولة قد انطلقت يوم ٢١ فبراير بمسابقات الكاديت -١٤ سنة بمشاركة ٢٥١ لاعب يمثلون ٥ دول فيما تم تسجيل ٣٢٨ لاعب يمثلون ٤٧ دولة في منافسات الكبار.

و تقام اليوم منافسات -58، -68، -80، +87 كجم للرجال و منافسات -49، -57، -67، +73 كجم للسيدات.