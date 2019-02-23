رياضة | بشرى جديدة من تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى جديدة من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019 الرائد - x

14:55 - الفيصلي النصر - x

19:25 - الفيحاء الدوري الإنجليزي الممتاز بيرنلي - x

14:30 - توتنهام هوتسبير نيوكاسل يونايتد - x

17:00 - هيديرسفيلد تاون بورنموث - x

17:00 - وولفرهامبتون ليستر سيتي - x

19:30 - كريستال بالاس الدوري الإيطالي فروسينوني - x

21:30 - روما دوري أبطال أفريقيا 2019 الإسماعيلي - مصر - x

18:00 - النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر الدوري الإسباني خيتافي - x

14:00 - رايو فاليكانو إشبيلية - x

17:15 - برشلونة ديبورتيفو ألافيس - x

19:30 - سيلتا فيغو أتلتيك بيلباو - x

21:45 - إيبار الدوري الألماني الدرجة الأولى بايرن ميونيخ - x

16:30 - هيرتا برلين بوروسيا مونشنغلادباخ - x

16:30 - فولفسبورج ماينز 05 - x

16:30 - شالكه 04 الدوري الفرنسي الدرجة الأولى باريس سان جيرمان - x

18:00 - نيم أولمبيك