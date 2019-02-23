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رياضة | بشرى جديدة من تدريب الأهلي

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دوري كأس الأمير 2018/2019

الرائد

-

x
14:55

-

الفيصلي

النصر

-

x
19:25

-

الفيحاء

الممتاز

بيرنلي

-

x
14:30

-

توتنهام هوتسبير

نيوكاسل يونايتد

-

x
17:00

-

هيديرسفيلد تاون

بورنموث

-

x
17:00

-

وولفرهامبتون

ليستر سيتي

-

x
19:30

-

كريستال بالاس

فروسينوني

-

x
21:30

-

روما

دوري أبطال أفريقيا 2019

الإسماعيلي - مصر

-

x
18:00

-

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

خيتافي

-

x
14:00

-

رايو فاليكانو

إشبيلية

-

x
17:15

-

ديبورتيفو ألافيس

-

x
19:30

-

سيلتا فيغو

أتلتيك بيلباو

-

x
21:45

-

إيبار

الدوري الألماني الدرجة الأولى

بايرن ميونيخ

-

x
16:30

-

هيرتا برلين

بوروسيا مونشنغلادباخ

-

x
16:30

-

فولفسبورج

ماينز 05

-

x
16:30

-

شالكه 04

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

باريس سان جيرمان

-

x
18:00

-

نيم أولمبيك

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