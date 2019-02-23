رياضة | الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام شباب قسنطينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام شباب قسنطينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الإسماعيلي، فريق شباب قسنطينة الجزائري، يوم السبت 23 فبراير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ولم ينجح الدراويش في تحقيق الفوز خلال دور المجموعات حتى الآن، حيث خسر مباراتين أمام مازيمبي بنتيجة هدفين نظيفين، وأمام الأفريقي التونسي على ملعب الإسماعيليه.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استبعاد الإسماعيلي من البطولة بعد الشغب الجماهيري في مباراة الأفريقي، ولكن بعد ذلك قرر عودة الدراويش وخوض المباريات بدون حضور جماهيري خارج ملعبه.

واستدعى الجهاز الفني للإسماعيلي للقاء اليوم قائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي – أيمن رجب.

خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – باهر المحمدي – ريتشارد بافور – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي – إبراهيم عبد الخالق – محمود دونجا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم – محمد الضرف.

خط الهجوم: بنسون شيلونجو – أودا مارشال – يحيى زايد.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسماعيلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: باهر المحمدي - محمد هاشم - ريتشارد بافور - أسامة إبراهيم

خط الوسط: كريم بامبو - عماد حمدي - دونجا - محمد الصادق

خط الهجوم: بنسون شيلونجو - أودا مارشال

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- مازيمبي 7 نقاط.

2- شباب قسنطينة 6 نقاط.

3- الأفريقي 3 نقاط.

4- الإسماعيلي 0 نقاط.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة نادي الاسماعيلي أمام فريق شباب قسنطينة الجزائري عبر موقع الخليج 365 الرياضي.