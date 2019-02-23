رياضة | تعرف علي الجهاز الفني الجديد لبلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي الجهاز الفني الجديد لبلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة برئاسة مصطفي السامولي، تعيين نبيل محمود مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد العجوز الذي تقدم باستقالته عقب التعادل مع نادي الجزيرة بالجولة 19.

وأعلن النادي عن الجهاز المعاون له، بعد الجلسة التي عقدها مصطفي الشامي المشرف العام علي الكرة وأمين الصندوق، ورامبو المدير الفني الجديد.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي تشكيله الجهاز الفني الجديد:-

نبيل محمود مديرا فنيا، ويعاونه حمادة علوي مديرا للكرة، وعبدالحميد ابراهيم مدرب عام، وباسم وجدي مدرب مساعد، ومحمد نسيم مدرب حراس مرمي، علي أن يقود الجهاز الجديد مران الفريق بداية من الغد الأحد، استعدادا لمباراة كفر الشيخ يوم الخميس المقبل بالجولة 20 ضمن منافسات دوري الممتاز ب، ويحتل البلدية المركز السادس برصيد 31 نقطة.