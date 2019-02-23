رياضة | مؤمن زكريا يهدد أحد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يهدد أحد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مؤمن زكريا لاعب الأهلي والمعار إلى أحد السعودي، باللجوء للقضاء بعدما قام أحد مسؤولي النادي السعودي بالإساءة له وادعاء إصابته بمرض مزمن، بجانب تمسكه بالحصول على كافة مستحقاته في حالة فسخ التعاقد معه.

وكان مسعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي قد أعلن بالأمس عزمه على فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا الذي تعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من الأهلي بسبب إصابة اللاعب بمرض مزمن.

وكشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة أو مرض مزمن مثلما صرح بذلك سعود الحربي رئيس النادي في تصريحات تلفزيونية ولكن النادي هو من يرغب في فسخ تعاقده معه.

وأضاف المصدر بأن سبب إدارة أحد في فسخ تعاقده معه هو دخول مؤمن في مشاداة مع مسئول رفيع في النادي لذلك قرر النادي فسخ التعاقد.

وتابع المصدر بأنه في حالة أن أنباء إصابة اللاعبي التي تداولها مسئولو النادي السعودي، فلماذا لم يظهر ذلك في الكشف الطبي الذي خضع له قبل الانضمام رسميا، ولماذا دخل قائمة الفريق في مباراتين متتاليتين؟.

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