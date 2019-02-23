شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم والان مع التفاصيل

ويواجه اليوم بيرنلي نظيره توتنهام، نيوكاسل يونايتد أمام هدرسفيلد تاون، بورنموث ضد ولفر هامبتون وليستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس. وكان بالأمس أقيمت مواجهتان بين وست هام وفولهام 3 - 2، وواتفورد امام كارديف سيتي 5 - 1. ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليج برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الثاني، بينما يتواجد توتنهام هوتسبر في المركز الثالث برصيد 60 نقطة. ويحل مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال الذي يتساوى مع تشيلسي صاحب المركز السادس. وتستأنف مباريات الجولة غدا بمواجهيتن بين آرسنال وساوثهامبتون، وقمة الجولة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد. يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول جدول ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 17 هدف وبالتساوي مع أجويرو مهاجم مانشستر سيتي. الخليج 365- تستكمل اليوم منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بأقامة 4 مباريات أبرزها بين توتنهام هوتسبر وبيرنلي.

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