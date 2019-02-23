انت الان تتابع رئيس أحد: مؤمن زكريا من المستحيل أن يلعب هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣١ ص
في مفاجأة من العيار الثقيل كشف سعود الحربي رئيس نادي أحد ، عن موقف مؤمن زكريا نجم الأهلي المعار لفريقه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة لمدة 6 اشهر، موضحاً أن اللاعب لن يشارك مع أحد حتى نهاية الموسم وان النادي السعودي بصدد تقديم استثناء للاتحاد السعودي لكرة القدم لاستبدال اللاعب بلاعب آخر. وأوضح الحربي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الديوانية أن مؤمن زكريا يعاني من خلال عضلي كان يعاني منه قبل التعاقد معه، قائلاً:" مؤمن من المستحيل أن يعود إلى الفريق هذا الموسم، واستحالة أن يلعب كرة القدم مع الفريق في ظل الإصابة التي يعاني منها".
وشدد رئيس نادي أحد السعودي على أن مؤمن زكريا يعاني من خلل تم اكتشافه بعدما فشل اللاعب في أداء بعض التدريبات ما استلزم من إدارة النادي إجراء فحوصات طبية دقيقة للكشف عن الإصابة التي يعاني منها وهو ما تم التوصل إليه في النهاية. وأكد سعود الحربي أن نادي أحد بصدد إصدار بيان لتوضيح ما حدث منذ انتقال اللاعب
وشدد رئيس نادي أحد السعودي على أن مؤمن زكريا يعاني من خلل تم اكتشافه بعدما فشل اللاعب في أداء بعض التدريبات ما استلزم من إدارة النادي إجراء فحوصات طبية دقيقة للكشف عن الإصابة التي يعاني منها وهو ما تم التوصل إليه في النهاية.
وأكد سعود الحربي أن نادي أحد بصدد إصدار بيان لتوضيح ما حدث منذ انتقال اللاعب من النادي الأهلي إلى الدوري السعودي، موضحاً أن اللاعب سيرحل عن الفريق ولن يستطيع اللاعب في النادي على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري بسبب ما يعانيه من اصابة.
وخسر فريق أحد السعودي من نادي الوحدة السعودي باربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
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