الان تتابع ما سر تغطية ملعب مانسشتر يونايتد بـ”الثوم” قبل مباراة ليفربول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

عمد القائمون على ملعب أولدترافورد، معقل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى “رش” أرضيته برذاذ الثوم، قبيل المباراة المرتقبة بين الشياطين الحمر، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، أمام ليفربولـ غدا الأحد في تمام الساعة 5:05 مساءا بتوقيت مركة المكرمة.

وسترسم المواجهة إلى حد بعيد ملامح المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول.

وتشكل المباراة تحديا قويا للاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب، في مواجهة تألق مانشستر يونايتد منذ استلام النرويجي أولي غونار سولشكاير زمام الأمور بعد إقالة جوزيه مورينيو، ويسعى الريدز إلى هزيمة الشياطين الحمر على ملعبهم واستعادة الصدارة، والحصول على دفعة قوية نحو لقب البريميرليغ الغائب منذ حوالي 1990.

وخاض اليونايتد بقيادة سولشكاير 12 مباراة في مختلف المنافسات، فاز في 10 منها وتعادل في واحدة، وخسر المواجهة الأوروبية الوحيدة أمام باريس سان جرمان بهدفين نظيفين. لكنه لم يهزم بقيادة سولشكاير في البريميرليغ.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، انشغل القائمون على ملعب “أولد ترافورد” بتغطية أرضيته بطبقة من رذاذ الثوم، والهدف من ذلك هو منع الفطريات من تخريب العشب، حسب صحيفة “صن” البريطانية.

ويأمل مدرب المان يونايتد أن يساهم هذا الحل ذو الرائحة الكريهة، في أن يكون عشب الملعب بوضعية تسمح للاعبيه بتداول سلسل للكرة في مواجهة ليفربول الخصم القوي والغريم اللدود للشياطين الحمر في إنجلترا.

وكانت الصحيفة البريطانية استطلعت في وقت سابق رأي خبير عن هذه الطريقة، فأكد أن غطاء الثوم قادر على قتل كافة الفطريات وحماية العشب، لكنه أضاف أن رائحة الملعب ستكون مثل “المطبخ الإيطالي” عند انطلاق المباراة.

وتعتبر المباراة بالنسبة لليونايتد بمثابة معركة، حتى أن سولسكاير أبدى ترحيبه بالمدرب السابق للفريق “السير” أليكس فيرغسون، إن كان يرغب في توجيه كلمة للاعبين قبل لقاء يوم الأحد.

وقال: ” اعتقد أن كل لاعبينا يعرفون ما الذي يعنيه اللعب أمام ليفربول.”