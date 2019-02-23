شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بدأ حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، وبات على أعتاب العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويتحدد موقف عاشور، من المشاركة الجماعية عقب مباراة الجونة، بعد الاطمئنان بشكل أكبر على حالته من الناحية الطبية، والتأكد من عدم شكوى اللاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة قائد الفريق بشكل كبير، وبات على بعد مسافة قصيرة من العودة ولكن القرار النهائي سيكون عقب انتهاء مباراة الجونة.

وكان عاشور، قد تعرض لإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني والطبي التآني في عودة اللاعب، وخضع لبرنامج علاجي ووصل إلى المرحلة الأخيرة في البرنامج التاهيلي تمهيدا للعودة.