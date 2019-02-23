شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يكشف مصير متولي وباهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان ، عدم وجود أى نية للتفريط فى ثنائى الفريق محمود متولى وباهر المحمدى مهما كانت الظروف أو الضغوط أو الإغرءات المالية ، فى ظل وجود رغبة فى استعادة الدراويش للتوازن والعودة للمنافسة على البطولات خاصة بعد عودة الانتصارات للإسماعيلى

وكشف مصدر بمجلس الدراويش ، التمسك بمجهود متولى وباهر المحمدى ، وعدم وجود أى اتفاق سرى كما يردد البعض ، بالموافقة على رحيل المحمدى او متولى فى نهاية الموسم الجارى ، موضحا أنها كلها شائعات يطلقها المعارضين أو المتربصين بمجلس الغدارة و النادى والذين لايهمهم إلا عدن استقرار الاسماعيلى ويعملون على إثارة الفتنة وتحريض الجمهور دائما