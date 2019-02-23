شكرا لقرائتكم هنا الأهلي.. عاشور في المرحلة الأخيرة بالتأهيل.. وبرنامج بدني للحاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه فريق الأهلي، اليوم السبت إلى الغردقة للمبيت بأحد الفنادق، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها عصر غد الأحد، وذلك في إطار مواجهات الجولة 24 في بطولة الدوري العام.

وأدى الأهلي مرانه الأخير ظهر اليوم علي ملعب التتش، ثم تناول اللاعبون وجبة الغداء، قبل التحرك من مقر النادي بالجزيرة، والتوجه إلي الغردقة، لملاقاة الجونة على ملعبه.

ويرغب الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني، مارتن لاسارتي، في تخطي خطوة جديدة في مشوار الدوري العام، وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده عندما يواجه الجونة غدا بالغردقة.

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي



يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم، للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الجونة، التي تقام عصر غد في الغردقة.

وحرص لاسارتي، على مشاهدة فريق الجونة أكثر من مرة لدراسته بشكل جيد قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا، والوصول إلى طريقة اللعب المناسبة التي سيخوض بها المباراة.

عاشور يخوض المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي



بدأ حسام عاشور، كابتن الأهلي، المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي، وبات علي أعتاب العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

ويتحدد موقف عاشور، من المشاركة الجماعية عقب مباراة الجونة، بعد الاطمئنان بشكل أكبر على حالته من الناحية الطبية، والتأكد من عدم شكوى اللاعب.

وشهدت الفترة الأخيرة تحسن حالة قائد الفريق بشكل كبير، وبات على بعد مسافة قصيرة من العودة ولكن القرار النهائي سيكون عقب انتهاء مباراة الجونة.

وكان عاشور، قد تعرض لإصابة في منشأ العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني والطبي التآني في عودة اللاعب، وخضع لبرنامج علاجي ووصل إلي المرحلة الأخيرة في البرنامج التاهيلي تمهيدا للعودة.

وليد سليمان يخضع لبرنامج بدني



وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ تنفيذ مرحلة الاعداد البدني، تمهيداً لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والتي أصبحت قريبة للغاية، بعدما قطع اللاعب شوطاً كبيرا في طريق العودة من خلال الانتهاء من مرحلتي العلاج الطبيعي ثم التأهيل.

ويخضع سليمان، لبرنامج بدني، تحت إشراف أليخاندرو، مخطط الأحمال، بالتنسيق مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، والذي سبق أن أبدى ارتياحه الشديد بسبب تراجع معدل الاصابات وعودة أكثر من لاعب للمشاركة الجماعية.

وكان سليمان، قد تعرض لجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة شبيبة الساورة، التي أقيمت بالجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.