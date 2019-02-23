شكرا لقرائتكم رغم السقوط أمام الزعيم ..اتحاد جدة يرفض الإطاحة بمدربه بيليتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض نادي اتحاد جدة السعودي إقالة الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني للفريق من منصبه رغم الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام الهلال بهدفين دون مقابل فى مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما أول أمس الخميس بملعب "الجوهرة" ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، أن إدارة نادي إتحاد جدة ترى أن الكرواتي سلافين بيليتش يتحمل جزء من مسئولية تراجع أداء ونتائج الفريق فى الوقت الحالي لكن إقالة المدرب لن تكون الحل الأمثل لعلاج الأزمة التي يعاني منها "الآتي" في الوقت الحالي.

ولم يخسر بيليتش إلا أمام الهلال "الزعيم" في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري السعودي، حيث كسب 9 نقاط من 18 خلال 6 مواجهات، إذ فاز الفريق على القادسية والوحدة وتعادل مع الشباب والرائد والتعاون وخسر أمام الهلال.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الاهلى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد عبد الشافي الجمعة المقبل في "ديربي جدة" ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويواجه اتحاد جدة خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية حيث يحتل المركز الـ 15 وقبل الأخير فى جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة.