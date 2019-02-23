شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغلق باب رحيل المحمدى ومتولى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، عدم وجود نية للتفريط فى ثنائى الفريق محمود متولى وباهر المحمدى، مهما كانت الظروف أو الضغوط أو الإغرءات المالية، فى ظل وجود رغبة فى استعادة الدراويش للتوازن والعودة للمنافسة على البطولات، خاصة بعد عودة الانتصارات للدراويش.
وأكد مصدر بمجلس الإسماعيلى التمسك بمجهود متولى وباهر المحمدى، وعدم وجود أى اتفاق سرى، كما يردد البعض، بالموافقة على لاعبى الدراويش فى نهاية الموسم الجارى، موضحا أنها كلها شائعات يطلقها المعارضون أو المتربصون بمجلس الإدارة والنادى والذين لا يهمهم إلا عدم استقرار الإسماعيلى ويعملون على إثارة الفتنة وتحريض الجمهور دائما.
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